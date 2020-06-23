الكشف عن قدرات السفينة الفضائية الروسية الجديدة "أريول"

أعلن كبير المصممين لتطوير جيل جديد من مركبات النقل المأهولة، إيغور خاميتس، أن السفينة الفضائية الجديدة "أريول" في حال وقوع حادث عند الإطلاق، ستتمكن من الهبوط في المحيط.

وأشار كبير المصممين إلى أنه بعد هذا الهبوط غير الطبيعي، سيكون رواد الفضاء قادرين على انتظار رجال الإنقاذ بأمان لمدة تصل إلى يومين.

وقال خاميتس لوكالة "سبوتنيك": "المركبة التي تمت إعادتها تستطيع الطفو بشكل جيد. في حالة الهبوط على الماء، يجب على الطاقم انتظار فريق البحث والإنقاذ، حيث تسمح معدات الاتصالات والمجمع الموجود على متن السفينة التي تم إرجاعها بالاتصال اللاسلكي لمدة 48 ساعة".

في الوقت نفسه، قال المطور إنه لم يتضح بعد من وكيف سيتم إنقاذ رواد الفضاء في هذه الحالة، وسيتم الانتهاء من إنشاء مثل هذا المجمع في عام 2021.

وفقًا لمعلومات أولية، ستبدأ أول رحلة للسفينة في عام 2023 على الصاروخ الناقل "أنغارا-أ5" من محطة فوستوشني الفضائية. في عام 2024، يتم التخطيط لجعلها غير مأهولة، في عام 2025 – ستكون الرحلة المأهولة للسفينة إلى محطة الفضاء الدولية.