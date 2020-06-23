بوتين: الإجراءات التي اتخذتها روسيا في مكافحة "كورونا" أنقذت آلاف الأرواح

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، بأن الإجراءات التي اتخذتها روسيا في مكافحة تفشي وباء "كورونا" ساهمت في إنقاذ آلاف الأرواح.

وشكر الرئيس الروسي في كلمة متلفزة، الشعب على الجدية التي أظهرها خلال التعامل مع فترة تفشي وباء كورونا في البلاد، قائلا: "أصدقائي الأعزاء، أود مرة أخرى أن أتقدم بخالص الشكر لكم جميعا على موقفكم المسؤول تجاه صحتكم وسلامة أحبائكم، وعلى الدعم المتبادل، في الفترة التي مررنا بها خلال أخطر مراحل تفشي الوباء".

وأضاف بوتين "أظهر القطاع الصحي في روسيا القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، ففي البلدان الأخرى أدى العبء الزائد في العيادات إلى ارتفاع معدل الوفيات".

وأكد بأنه بفضل الإجراءات التي تم إتخاذها، تمكنا من كسب الوقت وتأخير ذروة الوباء بنسبة تتراوح بين 1.5 و 2 أشهر.

وتابع "منذ البداية، قمنا بتحليل الوضع على أساس يومي مع الخبراء والعلماء، قمنا بدراسة خيارات مختلفة لإمكانية تطور الأحداث، مدركين أن الخطر قريب، بعد كل شيء، تم تسجيل بؤر عدوى بالقرب من حدود روسيا".

وأكد أنه بفضل تعزيز تدابير الحماية الصحية على الحدود ، تمكنت روسيا من صد الضربة الأولى وتأخير الوباء.