العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 75 لعيد النصر...بث مباشر

ويشارك في عيد النصر، اليوم، نحو 14 ألف عسكري من مختلف الفرق والأفواج العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة القوات الجوية الروسية بأكثر من 75 طائرة حربية ومروحية.

كما ستمر العديد من العربات الحربية من زمن الحرب العالمية الثانية وأبرزها دبابات T-34 الشهيرة، بالإضافة إلى أحدث المعدات العسكرية الروسية.