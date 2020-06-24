مسؤول روسي: لتركيا الحق في إبرام اتفاقية جديدة لتوريد إضافي من منظومات "إس-400"

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يورى بوريسوف، اليوم الأربعاء، أن لتركيا الحق في إبرام اتفاقية جديدة لتوريد إضافي من "إس-400".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين: "تركيا لديها الحق في القيام بإبرام اتفاقية جديدة لتوريد إضافي من منظومات "إس-400" وإذا عبروا عن رغبتهم، سنبرم هذا العقد".

وأشار بوريسوف إلى إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع تركيا لتوريد "إس-400" إضافية بحلول نهاية العام.

واعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، في الـ7 من أيار/مايو الفائت، أن روسيا وتركيا تجريان مباحثات بشأن محتوى ومواعيد تسليم الشحنة الإضافية من منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" وشدد في الوقت نفسه، على أن العقد الأول كان مخصصا للتوريد حصرا، دون توطين الإنتاج. وأردف بالقول: "ولكن خيار الأفضلية ينطوي على بعض المشاركة من الجانب التركي في عملية الإنتاج".

وأكملت روسيا، العام الماضي، توريد أربع كتائب من منظومة "إس-400" إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، أن تركيا استلمت كل أجزاء منظومة الدفاع الجوي إس- 400 التي اشترتها من روسيا، موضحا أن تدريبات الخبراء والفنيين على استخدامها ستتواصل بعد أن تم تعليقها بسبب وباء كوفيد - 19.