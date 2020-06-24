بوتين: يجب علينا حماية الحقيقة الصادقة عن الحرب الوطنية العظمى والدفاع عنها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يجب حماية الحقيقة الصادقة عن الحرب الوطنية العظمى والتمسك بها وتذكير الأجيال بأهمية النصر على النازية.

وقال الرئيس الروسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 على انتهاء الحرب العالمية الثانية: "شعبنا بالتحديد من تمكن من التغلب على الشر وهزم أكثر من 600 فرقة للعدو، ودمر 75 بفي المئة من إجمالي عدد الطائرات والدبابات وقطع المدفعية للعدو".

وأضاف قائلا: "حتى النهاية مضى الشعب والجيش إلى طريق النصر البطولي، هذه هي الحقيقة الرئيسية الصادقة، غير الواضحة حول الحرب. يجب أن نحميها وندافع عنها، وننقلها إلى أطفالنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا".

وتابع بوتين قائلا: "شعب الاتحاد السوفياتي دفع ثمناً باهظاً لحرية أوروبا، ومن واجبنا أن نتذكر أن العبء الرئيسي للنضال ضد النازية كان للشعب السوفياتي".