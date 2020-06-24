رد فعل مؤثر لمحارب قديم أثناء خطاب بوتين في احتفال النصر على النازية... فيديو

تأثر أحد المحاربين القدامى من خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند حديثه عن تدمير قوات الاتحاد السوفيتي للعدو خلال الحرب الوطنية العظمى.

ونشر مراسل "كومسومولسكايا برافدا" الروسية رومان غولوفانوف، مقطع فيديو على تلغرام، يظهر عليه المحارب القديم وهو يلوح بقبضته عندما يتحدث الرئيس عن تدمير "75 في المئة من إجمالي عدد الطائرات والدبابات وقطع المدفعية للعدو".

وقال الرئيس الروسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 75 على انتهاء الحرب العالمية الثانية: "شعبنا بالتحديد من تمكن من التغلب على الشر وهزم أكثر من 600 فرقة للعدو، ودمر 75 في المئة من إجمالي عدد الطائرات والدبابات وقطع المدفعية للعدو".

في وقت سابق، أفيد أن بوتين طلب من المحاربين القدامى عدم الوقوف قبل بدء خطابه. حيث أشار الرئيس إليهم ليظلوا جالسين في مقاعدهم وهو يسير إلى المنصة.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد قرار تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من 9 أيار/مايو إلى 24 يونيو/حزيران.