العلم الروسي يظهر فوق سماء موسكو... فيديو

رسمت الطائرات خطوطا بألوان العلم الروسي في سماء الساحة الحمراء في قلب العاصمة الروسية موسكو.

استخدمت ست طائرات هجومية من طراز "سو-25" رذاذ الهباء الجوي لرسم العلم فوق الساحة الحمراء. وهكذا انتهى الجزء الجوي من الاحتفال بيوم النصر والحدث نفسه.

ويذكر أن الدبابة "تي-34" التي شاركت في الحرب الوطنية العظمى، ترأست صفوف الدبابات أثناء مرورها في الساحة الحمراء خلال الاحتفال.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد قرار تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من 9 أيار/مايو إلى 24 يونيو/حزيران.