لافروف: موسكو تدعم موقف مادورو بشأن تطوير حوار وطني مع المعارضة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدعم موقف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بشأن تطوير حوار وطني مع المعارضة الفنزويلية.

وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره الفنزويلي، خورخي أرياسا: "نحن نؤيد موقف الرئيس مادورو، وحكومته، بشأن تطوير حوار وطني مع المعارضة".

وأضاف لافروف، قائلا: "نرحب بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخراً مع ممثلي المعارضة تجاه مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بمساعدة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية".

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أمر بإغلاق الأنشطة التجارية، وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات، وفي العاصمة كراكاس، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.