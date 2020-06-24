دبابة "تي-34" تكاد تصطدم بالجمهور خلال الاحتفال بيوم النصر... صورة

ونشرت قناة "بوديوم" الروسية على تلغرام صورا للدبابة وهي تتوجه نحو حشد من المتفرجين في ساحة ناخيموف.

وفقد العسكريون السيطرة على قيادة الدبابة، العائدة إلى زمن الحرب العالمية الثانية، فتوجهت إلى الأمام بدلا من الدوران.

وتفاجأ الجمهور بما يحدث ولم يتمكنوا من الابتعاد. وفي نفس الوقت سارعت الشرطة العسكرية إلى المكان، وتم إيقاف الدبابة. وقال شاهد عيان: "لقد تم إصلاح الدبابة فورًا، فتابعت التحرك فيما بعد".

ووفقا له، عمر تلك الدبابة 75 عاما وقد تم ترميمها خصيصا للمشاركة في العرض العسكري.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو ومعظم المدن الروسية، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد قرار تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من 9 أيار/مايو إلى 24 يونيو/حزيران.