موقف محرج مع جندية روسية في استعراضات يوم النصر... فيديو

حدث موقف محرج مع إحدى الجنديات في مدينة كالينينغراد الروسية خلال الاستعراضات الاحتفالية بيوم النصر على النازية.

نشرت قناة "لايف شوت" مقطع فيديو تظهر عليه مسيرة الجنديات إذ فقدت إحداهن حذاءها، لكنها تابعت المسيرة رافعة رأسها كأن شيئا لم يحصل.

وكانت الجندية تسير على الطرف في الصف السابع حين فقدت الحذاء دون الاكتراث بالأمر، وقامت القيادة بتشجيعها على فعلتها وثباتها.

في وقت سابق، كادت الدبابة الشهيرة "تي-34" تصطدم بالجمهور أثناء الاحتفال بيوم النصر في مدينة سيفاستوبول الروسية.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو ومعظم المدن الروسية، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد قرار تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من 9 أيار/ مايو إلى 24 يونيو/ حزيران.