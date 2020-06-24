روسيا مستعدة للعمل على إطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلنت موسكو، اليوم الأربعاء، استعدادها لبذل كل الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لما نقله مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط.

نيويورك - سبوتنيك.وقال المبعوث الروسي نيابة عن وزير الخارجية سيرغي لافروف: "كعضو فاعل في الرباعية الدولية (المرتبطة بالشرق الأوسط)، روسيا مستعدة لبذل كل الجهود من أجل إطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق تسوية قائمة على القواعد المعترف بها دوليا مثل قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وخلال الاجتماع دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطة الضم، معتبرا الخطوة الإسرائيلية حال تنفيذها ستكون مخالفة لكل القوانين الدولية.

من جانبه طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال نفس الاجتماع، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن تنفيذ خطتها لضم أراض فلسطينية محتلة.

وقال أبو الغيط خلال الاجتماع: "الجامعة العربية مقتنعة بأن خطة الضم الإسرائيلية تمثل تهديدا للاستقرار وتصعيدا العنف وتهديدا للسلم بالمنطقة"، مضيفًا أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع".

وتابع أبو الغيط قائلا إن "الإسرائيليين يعتقدون أن "فرض الأمر الواقع هو الحل واستبعدوا حل الدولتين.. آمل أن تقروا بخطورة التحركات الإسرائيلية ويجب على المجلس (مجلس الأمن الدولي) حث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع بالمنطقة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اتفق نتنياهو مع رئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول تموز/ يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأشار نتنياهو إلى أن مساحة الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تقدر بـ 30% من الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.