الخارجية الروسية: موسكو تتابع عن كثب تطورات نشر قوات أمريكية في بولندا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غريشكو، اليوم الخميس، أن موسكو تتابع عن كثب ما يدور من حديث في الولايات المتحدة بشأن نشر قوات أمريكية في بولندا، وستتخذ جميع الإجراءات لضمان أمن روسيا وحلفائها.

وأضاف غريشكو: "ننظر إلى الأمر ليس فقط من وجهة نظر العواقب العسكرية على الأمن الإقليمي، كذلك يهمنا مراعاة المصالح المشروعة لروسيا وحلفائنا، ويجب الالتزام بقانون روسيا والناتو، والذي يتضمن التزامات الحلف بمنع نشر إضافي لقوات قتالية مهمة.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "لذلك نراقب عن كثب تحركات الجيش الأمريكي في أوروبا، وإذا لزم الأمر سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المصالح المشروعة للدفاع والأمن الروسيين".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعول على "تحسين الوضع مع روسيا"، على الرغم من خطط نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا.

وكان ترامب قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه إذا تم نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، فسيتم ذلك على نفقة الجانب البولندي، وأضاف: "سنخفض عدد قواتنا في ألمانيا، بعض (القوات) ستعود إلى البلاد وبعض الآخر إلى أماكن أخرى في أوروبا، وبولندا ستكون أحد هذه الأمكنة".