تكريم "سندريلا" أسطول البلطيق بسبب موقفها الشجاع في العرض العسكري... فيديو

انتشر فيديو لفتاة فقدت حذاءها أثناء العرض العسكري في مدينة كالينينغراد الروسية، ولكنها أكملت السير رافعة رأسها دون توقف وكأن شيئا لم يحدث.

وسيتم تكريم الفتاة، وهي طالبة في أسطول بحر البلطيق في المدرسة البحرية العليا، بسبب شجاعتها وصمودها في موقف محرج.

ولم ينتبه الجمهور أيضا إلى الحادثة، إلا بعد أن تم نشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم إطلاق لقب "سندريلا" على الفتاة.

ومن المتوقع أن يكرم الفتاة قائد أسطول البلطيق شخصيا.

كما شهدت العاصمة الروسية موسكو ومعظم المدن الروسية، يوم الأربعاء، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وذلك بعد قرار تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من 9 أيار/ مايو إلى 24 يونيو/ حزيران.