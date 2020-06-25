الخارجية الروسية: أمريكا تسعى جاهدة لتعزيز هيمنتها على العالم وتنتهك علنا القانون الدولي

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، في جلسة أطلق عليها اسم "قراءات بريماكوف" عقدت عبر شبكة الإنترنت" لمناقشة موضوع: "الولايات المتحدة في تخطي الأزمات: عواقب استراتيجية": "أعتقد أنه علينا ألا نتحدث عن تركيز الولايات المتحدة في سياستها على عامل القوة، بل وعلى رغبتها بالحفاظ على مركز هيمنتها وتعزيزه، إن أمكن، في مختلف المجالات".

يذكر أنه على وجه الخصوص، فإن الحديث، وفقا لريابكوف، يدور حول الهيمنة في النظام العالمي للمدفوعات، حيث لم يتم حتى الآن خلق منافسة قوية للولايات المتحدة الأمريكية. هذا وبالإضافة إلى ذلك، أشار ريابكوف إلى أن واشنطن تقوم بتطبيق نشيط للعقوبات كونها آلية لتعزيز مصالحها. أما فيما يتعلق باستخدام القوة فإنه على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لم تبدأ حروبًا كبرى، إلا أنها قد استخدمت القوة في سوريا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.