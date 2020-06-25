تزويد طائرة نقل عسكري روسية جديدة بمنظومة مضادة للصواريخ

أعلن كبير مصممي شركة "راديو بريبور" التابعة لمؤسسة "روستيخ" العسكرية، يفغيني غليبوف، أنه تم تزويد طائرة النقل العسكري الجديدة من طراز "إيل-76إم دي-90 أي" بمنظومة دفاعية مضادة للصواريخ.

وقال غليبوف للصحفيين دون تحديد اسم المنظومة "تم تزويد طائرة النقل العسكري الجديدة من طراز "إيل-76إم دي-90 أي" وكذلك الطائرة المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود "إيل-78-إم-90أي" بمنظومة دفاعية جوية".

وأضاف "سيتم إنتاج منظومة الدفاع الجوي بشكل تسلسلي مع الطائرة "إيل-76إم دي-90 أي"".

وأشار إلى أن معهد البحوث "إكران" هو من صمم المنظومة، بينما شركة "راديو بريبور" تنتجها. حيث تقوم المنظومة بالتشويش على الصواريخ المضادة للطائرات، وتحرف مسارها.

الجدير بالذكر أن طائرة "إيل-76 أم دي -90 أي"، هي نسخة حديثة معدلة للغاية، من طائرة "إيل -76" ذات السمعة الطيبة، تتميز هذه الطائرة بنظام طيران وملاحة متطور، ونظامٍ تحكم تلقائيّ محدث، إضافة لنظام الاتصالات المتميز فيها، وتحتوي الطائرة أيضاً على قمرةٍ زجاجيةٍ للقيادة، لتقوم بتلبية جميع المتطلبات الحالية للطائرات الحديثة عبر احتوائها على كافة إجراءات السلامة والدقة، واعتمادها أدق المعايير الإلكترونية الحديثة، أثناء عمليات الهبوط، فضلاً عن أن عملية استبدال المحركات العادية للطائرة، من طراز "دي- كي بي 2"، ستكون سلسةً أكثر بكثير، ضمن طائرة "إيل-76 أم دي -90 أي" الجديدة، كما أن عملية إنزال الجناح بعد عملية تعديل الهيكل، التي تمت، ستعزز كثيراً من القدرات التشغيلية للطائرة.