مباحثات روسية بلجيكية تناولت التسوية في الشرق الأوسط

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البلجيكية، أكسيل كينيس، اليوم الخميس، عبر الهاتف، عددا من القضايا الدولية والإقليمية، في ضوء مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك التسوية في الشرق الأوسط و الوضع مع معاهدة الأجواء المفتوحة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "ناقش الطرفان خلال المحادثة عددًا من الموضوعات الدولية الملحة والقضايا الإقليمية في ضوء نظر مجلس الأمن الدولي فيها. وقد تم توجيه اهتمام خاص من قبل فرشينين وكينيس إلى القضايا المتعلقة بتسوية الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا ومعاهدة الأجواء المفتوحة".

ويذكر أن الاتصال جاء بمبادرة الجانب البلجيكي.

وفي وقت سابق، بحث المبعوث الرئاسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السلطات القطرية الوضع في سوريا وليبيا واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

كما بحث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين، التطورات الإقليمية في المنطقة، لاسيما الوضع في ليبيا، وعملية التسوية في الشرق الأوسط.