بيسكوف حول رد فعل اليابان: يحق لروسيا إجراء أي عمل استكشافي على أراضيها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده الحق في إجراء أي أعمال استكشافية على أراضيها.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على رسالة للسلطات اليابانية موجهة إلى روسيا بخصوص الاستكشاف الجيولوجي في بحر أوخوتسك: "في هذه الحالة، تتمتع روسيا بحق سيادي مطلق بإجراء أي نوع من الأبحاث على أراضيها".

هذا وكان السكرتير العام للحكومة اليابانية، يوشيهدي سوغا، قد أعلن في وقت سابق، أن اليابان بعثت رسالة إلى روسيا على خلفية الاستكشاف الجيولوجي في بحر أوخوتسك، بما في ذلك في منطقة جزر كوناشير، شيكوتان، إيتوروب وهابوماي.

وكانت موسكو قد أبلغت طوكيو قبل ذلك، بالأعمال في المنطقة الواقعة بين ساخالين و جزيرتي كامتشاتكا والكوريل، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

هذا وتتقدم العلاقات الروسية اليابانية بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر كوريل الجنوبية الأربع، كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي.

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعية في العلاقات الروسية-اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك وتبعية جزر كوريل الجنوبية للسيادة الروسية".