روسيا... سانتا كلوز و"مواطن عربي" يصوتان على التعديلات الدستورية  (صور)

انطلق اليوم الثاني للتصويت على تعديلات الدستور الروسي الأخيرة التي تم اقتراحها من قبل اللجنة المعدة للتعديلات الدستورية الجديدة في بعض مناطق البلاد.

وثقت كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع في مدينة توسنو في منطقة توسنينسكي الروسية، اليوم الحمعة، ظهور شخص ارتدى ملابس سانتا كلوز وشخص آخر ارتدى الزي العربي التقليدي، وقام الشخصان بالإدلاء بأصواتهما حول التعديلات الدستورية.

أما التصويت العام في روسيا بشأن التعديلات الدستورية من المقرر أن ينظم في 1 يوليو/ تموز المقبل في كل المقاطعات الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسوما يقضي بإجراء تصويت عام على التعديلات الدستورية المقترحة في الـ22 أبريل/ نيسان الماضي، في جميع أنحاء البلاد؛ غير أن جائحة كورونا اضطرته إلى تأجيل التصويت وتحديد موعدا آخر.

وخلصت المحكمة الدستورية الروسية في بيانها إلى استنتاج بشأن دستورية أحكام القانون "بشأن تحسين تنظيم المسائل المتعلقة بتنظيم وأداء السلطة العامة، من حيث تعديلات الدستور والتصويت على الصعيد الوطني".

ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، الذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.