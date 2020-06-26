بوتين وماكرون يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لوقف الأعمال القتالية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة "في ليبيا، أشار رئيس الدولة إلى أهمية إنهاء الحلقة الخطيرة للتدخل الأجنبي وأهمية تعزيز العمل من أجل وقف إطلاق النار واستئناف الحوار العسكري 5 + 5 واستئناف الحوار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال بوتين خلال الاتصال الهاتفي إن توحيد القوى لمكافحة التهديدات المشتركة مهم دائما، ويجب على روسيا وفرنسا العمل معا "إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية، فيجب علينا توحيد جهودنا".

وأشار أيضًا إلى أنه يعرف موقف ماكرون لتنظيم العمل المشترك في العديد من المجالات. وخلص بوتين إلى القول: "سندعم بقوة مقترحاتكم. أنا متأكد من أننا سنعمل اليوم بشكل مربح".

وفي الأخير دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة روسيا "أريد أن أؤكد مرة أخرى دعوتي إلى رئيس فرنسا، أنت عزيزي إيمانويل، لزيارة روسيا في زيارة كاملة".

هذا وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعت أمس الخميس القوات الموجودة في ليبيا لوقف القتال كما دعت الأطراف الخارجية للكف عن أي تدخل في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.