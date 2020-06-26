الدفاع الروسية: مقاتلة روسية ترافق طائرات استطلاع أمريكية فوق مياه البحر الأسود المحايدة

كشف نظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، اليوم الجمعة، طائرات استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق مياه البحر الأسود المحايدة، فأقلعت مقاتلات روسية لمرافقتها.

موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع الروسية: "في 26 يونيو/ حزيران 2020، كشفت القوات العاملة في الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية عن تحليق طائرات استطلاع التابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق مياه البحر الأسود المحايدة ورافقتها مقاتلة روسية".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، تم دفع مقاتلة من طراز "سو 30" من الطيران البحري لأسطول البحر الأسود من قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية من أجل اعتراض الأهداف "اقترب طاقم المقاتلة الروسية لمسافة آمنة من الأهداف الجوية، وحددها على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية R-8A بوسيدون وطائرة استطلاع استراتيجية RC-135 وطائرة للتزود بالوقود من القوات الجوية الأمريكية KS-135، والتي غيرت على الفور اتجاه الرحلة مبتعدة عن حدود الدولة الروسية".

وأضاف البيان أن طاقم المقاتلة الروسية التزم بلوائح استخدام المجال الجوي الدولي، حيث بعد الانتهاء من المهمة عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها.

يذكر أن طائرات سلاح الجو الأمريكي كانت تحت مراقبة الرادارات الروسية وهي على مسافة كبيرة من حدود الدولة.