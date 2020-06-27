روسيا تطور روبوتات لإجلاء الجرحى

وجاء على موقع المشتريات الحكومية: "تطوير أنظمة طبية روبوتية متعددة الوظائف لإجلاء الجرحى والمرضى على الناقلات الأرضية الواعدة" "إيفوكواتسيا-إر". مدة العقد حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني 2022. تم تقسيم مبلغ العقد إلى ثلاث سنوات.

قبل بضع سنوات، أعلنت وزارة الدفاع عن بدء العمل على "إيفوكواتسيا-إر".

كان على المصممين إنشاء منصات إجلاء طبي وتقنيات آلية لتشخيص ومراقبة الحالة العامة للمرضى والجرحى. وكانت النتيجة مجمعا آليا يمكنه العثور على الجرحى وتحديدهم وإخراجهم من ساحة المعركة.