الحمد لله جميعها سلبية... بوتين يكشف عدد مرات خضوعة لاختبار "كورونا"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يخضع لفحوصات فيروس "كورونا" مرة كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وكانت جميعها سلبية.

وقال بوتين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1": "أقوم بالفحص بشكل منتظم كل ثلاثة إلى أربعة أيام".

وأجاب على سؤال حول ما إذا كانت نتائج الاختبارات سلبية "الحمد لله، نعم".

وفي وقت سابق، أعلن التجمع الصحفي للكرملين التابع لوكالة "نوفوستي" أنه تم بناء نفق خاص في مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للحماية من فيروس كورونا.

وتتمثل مهمة النفق في تطهير وتعقيم كل من يمر به، حيث يتم بخ الشخص برذاذ ناعم يغطي الملابس بطبقة رقيقة، أما الأماكن المكشوفة من الجسم فيتم تطهيرها بمحلول مطهر خاص.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف، أعلن في أبريل/نيسان الماضي، أن كل شخص يلتقي به رئيس الدولة يخضع لاختبار "كوفيد-19".

وأضاف أن الرئيس الروسي لم يحظر المقابلات وجها لوجه بشكل كامل، ولكنه قلل منها، مع اتباع قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي.