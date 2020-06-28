بوتين يكشف دوافع روسيا لمساعدة أوروبا في مكافحة جائحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا قدمت المساعدة إلى الدول الأوروبية خلال وباء "كوفيد 19"، ليس لأسباب سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعاً صعبة وهم الذين طلبوا ذلك.

بتروبافلوفسك كامشاتسكي- سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة على قناة "روسيا-1": "نحن قدمنا ​​المساعدة لبعض الدول الأوروبية عندما لم يقدمها أحد، حتى أقرب الحلفاء. صدقوني، لم نفعل ذلك بسبب اعتبارات سياسية، بل لأنهم كانوا يواجهون أوضاعاً صعبة وهم الذين طلبوا ذلك".

وأضاف بوتين: "نحن لم نتسلق من خلال مقترحاتنا، هم طلبوا منا ونحن استجبنا دون أي اعتبارات سياسية". وأشار إلى أن محاولات المساومة على "الإجراءات والدوافع النبيلة" لروسيا ستنتهي إلى فشل الراغبين فيه.

وتابع الرئيس الروسي: "موقفنا المنفتح والصادق والودي في روسيا واضح على مستوى الأسرة والمجتمع الدولي للمجتمع المدني في هذه الدول، ولا يمكن إلا أن تؤخذ بالاعتبار من قبل النخب السياسية في المستقبل".

وأكد بوتين أنه خلال الوباء، من المهم للغاية لجميع الدول أن تتكاتف في مكافحة التهديدات المشتركة،وأن "الأشياء السطحية المرتبطة بضمان الهيمنة" على الساحة الدولية "تؤدي إلى طريق مسدود" وتجعل من المستحيل للمجتمع الدولي بأسره العمل بفعالية.

في وقت سابق، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيديرير، عن شكر الاتحاد، لموسكو على تقديم المساعدات لإيطاليا، مضيفا مع ذلك أن تضليل في المعلومات عكر خطوة التضامن.

وكانت روسيا أرسلت إلى إيطاليا، 15 طائرة تابعة للقوة الجو-فضائية الروسية، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس كورنا المستجد، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.