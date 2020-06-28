بوتين: حياة المواطنين أكثر أهمية من إنقاذ الاقتصاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن حياة المواطنين الروس، أكثر أهمية من إنقاذ الاقتصاد، وأن الحفاظ على أرواح وصحة الناس أولا، ثم سنحل المشاكل المتبقية.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة ستعرض على قناة "روسيا -1": "حياة وصحة المواطنين تكمن في صميم كل دولة. أي دولة. وهنا مع ما لدينا من أراضي، ومع مشاكلنا الديموغرافية، هذه مشكلة المشاكل، وقضية القضايا، وشيء ذو أولوية قصوى، إنقاذ حياة وصحة الناس، ثم من بعد ذلك سنحل المشاكل المتبقية. وكل شيء سيتبع ذلك لاحقاً".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق بأن تطوير الرعاية الصحية ورفع متوسط العمر، وتحسين الوضع الديموغرافي ودعم الأمومة والطفولة، أولوية وطنية لروسيا الاتحادية.

و كان بوتين، قد أعلن عن إجراءات لزيادة معدل الإنجاب في البلاد، ووصفها بأنها ضرورية لمستقبل روسيا، رغم أنه من المتوقع أن تصل تكلفة هذه الإجراءات إلى 6.5 مليار دولار على الأقل، خلال هذا العام فقط.

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن تطوير الرعاية الصحية والتعليم ودعم الأسرة، وتحسين الوضع الديموغرافي هو الأولوية الوطنية لروسيا الاتحادية، الأمر الذي يتطلب الاستفادة الكامل من الإنجازات التكنولوجية المتقدمة، والنُهج الجديدة والحديثة.