روسيا تطلق تأشيرات إلكترونية بدءا من يناير

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، يفغيني إيفانوف، يوم أمس الأحد، أنه سيكون بإمكان مواطني 113 دولة دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال إيفانوف لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن سكان 113 دولة يشكلون 4 مليارات نسمة؛ أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، ويمكن للنظام الجديد أن يبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول.

وأوضح المسؤول، أن هناك مناطق تجريبية يمكن لمواطني قائمة أولية من 53 دولة الدخول بالتأشيرات الإلكترونية، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد، وأضاف، أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولا أخرى عديدة.

ولاحظ إيفانوف، أن مواطني 60 دولة يستطيعون حاليا دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلا، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقا مع هذه الدول.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات الروسية،، عن إلغائها بطاقة المشجع التي كانت معتمدة كورقة ثبوتية رسمية لدخول روسيا خلال بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.