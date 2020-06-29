موسكو تحتل مراكز متقدمة كأكثر المدن جذبا للاستثمار في أوروبا

دخلت موسكو ضمن أفضل 20 مدينة أوروبية، الأكثر جذبا للاستثمار في التكنولوجيا والإبداع والشركات البادئة، واحتلت العاصمة المرتبة 18 من أصل 76 مدينة في تصنيف مدن المستقبل التكنولوجية حسبما ذكرت البوابة الرسمية لمحافظ موسكو وحكومته.

موسكو - سبوتنيك. ونقل الموقع عن فلاديمير ايفيموف نائب محافظ موسكو للسياسة الاقتصادية وشؤون العقارات والأراضي قوله: "استعرض التصنيف في 76 مدينة أوروبية، تم تقييمها من حيث جذب رأس المال، وتوافر الموظفين المهرة وتطوير البنية التحتية. احتلت موسكو المرتبة 18 هذا العام، وفي إحدى فئات التصنيف الخمس " فرص مشاريع الشركات البادئة المبتكرة" اعتلت إلى المرتبة العاشرة مباشرة".

ووفقاً لرئيس إدارة رأس المال للمشاريع التجارية والتنمية الإبداعية أليكسي فورسين، المدرج في القائمة على الموقع، فإن الخبراء يقدرون إلى حد كبير احتمالات إنشاء نظام للشركات الناشئة في موسكو، ويؤكد إنجازات المدينة في خلق الظروف الملائمة لتنمية روح المبادرة التكنولوجية.

يشار إلى أن المراكز الخمسة الأولى شملت لندن وباريس ودبلن وأمستردام وبرلين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف "مدن المستقبل التكنولوجية 2020/2021 " قد أنشئ من قبل جريدة "إف دي أي إنتيليغينس" ومجلة متخصصة بالتكنولوجيا والابتكار (ذا نيكست ويب) لأول مرة هذا العام.