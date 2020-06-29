لافروف يكشف حجم اختراق فيروس كورونا لوزارة الخارجية الروسية

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن نحو 40 موظفا في الخارجية الروسية أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وأسفرت الإصابة عن وفاة شخص واحد فقط.

وقال لافروف خلال مقابلة خاصة على قناة "RT": "نحو أربعون شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد معظمهم كانت إصاباتهم خفيفة، وتوفي شخص واحد".

وأضاف وزير الخارجية الروسي " لدينا حوالى نصف الموظفين بدأوا العمل عن بعد ونواصل العمل هكذا حاليا"، مؤكدا أن الوزارة تتبع بدقة جميع توصيات "روسبوترينادزور" وإدارة الصحة في موسكو.

يذكر أن روسيا أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى معدل للإصابات اليومية منذ 29 نيسان/ أبريل ، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 641156.