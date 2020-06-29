مشهد مروع... نيران تلتهم مبنى في موسكو... فيديو

اندلع حريق مروع بمبنى سكني في شمال شرقي موسكو بعد حدوث انفجار.

انتشر دخان كثيف أسود من أربعة نوافذ في شارع "بروخودتشيكوف" ووفقا لشهود عيان، سمع السكان صوت انفجار قبل حدوث الحريق.

واحتوى رجال الإنقاذ الحريق عند وصولهم إلى المكان وبحسب معلومات أولية، حدث الحريق في عدة شقق بمساحة 70 مترا مربعا في الطابق الثالث.

Сильный пожар на улице Проходчиков в Москве. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв. pic.twitter.com/PCeBdgHp4h — lifenews_ru (@lifenews_ru) June 29, 2020

وهناك بيانات عن حدوث انفجار غاز في شقة إثر تسرب أو عطل في تشغيل معدات الغاز وهناك أنباء عن وفاة شخص، حسب موقع "360".