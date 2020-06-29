النجاح الروسي في سوريا يخيف محللي الناتو

أعلن الخبير الروسي والكاتب في صحيفة " REGNUM" الروسية، ألكسندر زابولسكيس، أن خبراء الناتو يشعرون بالقلق من النجاحات المتزايدة للجيش الروسي في دول البلطيق وسوريا.

وفي وقت سابق، أعلن "الناتو" أنه لو زاد عدد قواته في دول البلطيق سبع مرات، فلن يحقق التفوق المرجو أمام القوات الروسية.

وأضاف أن البولنديين قلقون من الجيش الروسي، وهذا يجعلهم يتحدثون بشكل متزايد عن زيادة التمويل.

وأشار خبراء الناتو إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت روسيا من ترسانة الأسلحة التكتيكية. ووفقا للشركة التحليلية الأمريكية "RAND"، فإن الكفة تميل إلى روسيا في دول البلطيق، وفي حال أراد "الناتو" زيادة قواته 7 أضعاف، فلن يحقق التفوق المرجو أمام القوات الروسية.

وأشار الخبير إلى أن القوات الروسية تتفوق على قوات "الناتو" في جميع الجوانب، كما أن منظومة الدفاع الجوي الروسية تمنع الهيمنة الجوية للحلف.

ويعتزم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مناقشة "رد مشترك على الصواريخ الروسية" خلال اجتماع في بروكسل.