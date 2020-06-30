"صوت كل واحد منكم مهم للغاية"... بوتين يدعو الشعب الروسي للتصويت على التعديلات الدستورية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الشعب الروسي للذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة للشعب الروسي، اليوم الثلاثاء: "غداً، 1 تموز/ يوليو، هو يوم التصويت الرئيسي. أسألكم أيها الأصدقاء الأعزاء أن تقولوا كلمتكم. فصوت كل واحد منكم مهم للغاية".

وأضاف بوتين "أعزائي مواطني روسيا. اليوم، تم إسدال الستار عن نصب تذكاري لمئات الآلاف من الجنود السوفييت الذين حاربوا بالقرب من رجيف على أرض تفير[مدينة روسية بالقرب من سان بطرسبورغ] ذهبوا إلى المعركة. حتى نعيش تحت سماء هادئة، نعمل، نحب، ونبني"، متابعا: "فخور بروسيا، بلد الحضارة الفريدة والثقافة العظيمة. بلد حيث ترتبط مصائر وآمال وتطلعات العديد من أجيال أسلافنا ببعضها البعض".

وأضاف الرئيس: "نحن ورثتهم، نواصل هذا المسار التاريخي الذي لا ينفصم منذ آلاف السنين. ونعلم أنه عندما نكون معًا، حتى في وضع حرج، يمكننا التغلب على أصعب المهام".

غداً الأربعاء يوافق يوم تصويت وطني على التعديلات الدستورية، الذي كان من المقرر أن يجري في 22 نيسان/ أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الوضع الوبائي المعقد في روسيا.

ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، قبل ذلك، على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور، المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس وأعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة من مختلف المستويات، وتوطيد ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، وتغيير صلاحيات البرلمان، وحظر التفريط بالأراضي الفيدرالية، وتحديد وضع اللغة الروسية.