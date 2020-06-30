بوتين: روسيا لن تسمح للباطل بمحو مأثرة الشعب السوفييتي في الحرب ضد النازية

مدينة رجيف – سبوتنيك. وقال بوتين خلال حضوره مراسم افتتاح النصب التذكاري للجندي السوفياتي بالقرب من مدينة رجيف (شمال شرقي روسيا): "إن نصب رجيف التذكاري هو رمز آخر لذاكرتنا المشتركة، ورمز للإعجاب بالمأثرة العظيمة وتفاني الجندي البطل، والجندي المحرر، والجندي المنتصر، والجندي الذي أنقذ أوروبا والعالم كله من النازية".

وتابع: "الوقت ليس له سلطة على هذه المأثرة، ويجب ألا تكون ولا يمكن أن تكون منسية أبداً بل وأكثر من ذلك، يجب ألا يتم محوها وتلطيخها بالأكاذيب والمعلومات المزورة. ونحن لن نسمح بذلك، سيبقى لها أثر في نفوسنا كأنها جرح لن يشفى أبدا".

وقام الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، بإسدال الستار عن النصب التذكاري للجندي السوفييتي بالقرب من مدينة رجيف، حيث وضعا إكليلين من الزهور على قاعدة النصب، ووقف الجميع دقيقة صمت إحياء لذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي دارت بالقرب من مدينة رجيف خلال عامي 1942- 1943 .