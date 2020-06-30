شبكة "آر تي" ترد باستهزاء على قرار لاتفيا حظر بث قنواتها على أراضيها

وقالت الخدمة الصحفية للقناة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء "نهنئ الخدمات الخاصة والمجلس الوطني لوسائل الإعلام في لاتفيا لتمكنهم أخيرًا من حماية جميع السكان الناطقين بالعربية والإسبانية في البلاد من "قناة الدعاية الروسية الأكثر نفوذاً RT".

وأكد المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف في وقت سابق أن قرار حظر البث التلفزيوني مؤشر على مستوى الغباء والجهل من السلطات اللاتفية، التي أصيبت بعمى الروسوفوبيا، مشيرا إلى أن سبب الحظر ليس له أي معنى قانوني، لذلك يجب على لاتفيا إعادة بث RT على الفور.

يأتي هذا بعد حظر المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا توزيع سبع قنوات لمجموعة RT على أساس العقوبات الشخصية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد دميتري كيسليوف.

Saņemot informāciju, ka ES sankcijām pakļautā Dmitrija Kiseļeva faktiskā kontrolē ir ietekmīgākais Kremļa propogandas kanāls RT (Rossia Today), NEPLP nolēmusi aizliegt septiņu RT grupas programmu izplatību Latvijā. Aicināsim arī citus ES mediju regulatorus darīt to pašu. — NEPLPadome (@NEPLPadome) June 30, 2020

هذا وأعاقت سلطات البلطيق مرارا وتكرارا عمل وسائل الإعلام الروسية، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية على إشارات واضحة لخط منسق لهذه الدول. وأشارت الوزارة الروسية إلى أن حالات المضايقة لوسائل الإعلام في دول البلطيق "تشير بوضوح إلى مدى التزام فيلنيوس وريجا وتالين بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير على أرض الواقع".