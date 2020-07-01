"روس آتوم" تستعد لاختبارات نموذج لمحرك بلازما صاروخي

محرك البلازما هو نوع من محركات الصواريخ الكهربائية فيه مادة يسرع استهلاكها في حالة البلازما (الغاز المتأين). على عكس المحركات السائلة. لم يتم تصميم هذه الأنظمة لوضع البضائع في المدار، لأنها يمكن أن تعمل فقط في فراغ وتستخدم الآن، على سبيل المثال، للحفاظ على الأقمار الصناعية في ما يسمى بنقطة الوقوف. يتم اعتباره وسيلة ممكنة لجعل الرحلة إلى الفضاء سريعة.

وجاء على موقع المشتريات: "في الوقت الحاضر، العمل جار لإنشاء نموذج أولي لمحرك بلازما عالي الطاقة يعتمد على مسرع البلازما، يتم تطوير محرك بلازما يعتمد على معجل البلازما بطاقة بلازما تصل إلى 300 كيلوجول لكل نبضة ومعدل تدفق بلازما لا يقل عن 100 كيلومتر في الثانية".