نسبة إقبال الروس للتصويت على التعديلات الدستورية تتجاوز 55%

أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، أن متوسط ​​إقبال الناخبين في روسيا للتصويت على التعديلات الدستورية خلال ستة أيام كان بمعدل 55.22%.

وقالت بامفيلوفا اليوم الأربعاء : "في الأيام الستة التي سبقت يوم الاقتراع الرئيسي، تم التصويت بنسبة 55.22% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في أنحاء البلاد".

يذكر أن عملية التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا بدأت بتاريخ 25 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 تموز/ يوليو، وقد تم تمديد فترة التصويت لمدة أسبوع من أجل تقليل الاحتكاك بين المصوتين نظرا لخطورة الوضع الوبائي.

يذكر أنه سبق وكان من المقرر أنه تجري عملية التصويت على مستوى روسيا على تعديلات الدستور الروسي في 22 أبريل/نيسان، ولكن تم تأجيله بسبب الوضع الوبائي المعقد في البلاد. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التصويت الإلكتروني سيجرى في 1 يوليو.