بالفيديو... رئيس الوزراء الروسي يصوت على التعديلات الدستورية

شارك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، في التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على صفحة "كريملوفسكي بول" على "تويتر"، وصول رئيس الحكومة إلى مركز الاقتراع متروبوليتان رقم 90، في شارع نيكولايف في العاصمة موسكو، ثم يقدم جواز سفره ويملأ ورقة الاقتراع ويضعها في الصندوق.

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 1, 2020

وقال ميشوستين للصحفيين بعد التصويت: "اليوم نحدد مستقبل روسيا، لقد صوتت من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، من أجل الحفاظ على تاريخها وتقاليدها وقيمها".

وبدأت عملية التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا بتاريخ 25 يونيو، ومن المقرر أن تستمر حتى 1 تموز/ يوليو، وقد تم تمديد فترة التصويت لمدة أسبوع من أجل تقليل الاحتكاك بين المصوتين نظرا لخطورة الوضع الوبائي.