الكرملين يكشف سبب عدم ارتداء بوتين الكمامة أثناء التصويت على تعديلات الدستور

وأكد بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سبب عدم ارتداء بوتين الكمامة الطبية لا يتعلق بإهماله للإجراءات الأمنية، وقال: "الرئيس فلاديمير بوتين يثق كليا في الإجراءات الصحية المتخذة".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، إلى مركز الاقتراع في مبنى أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة موسكو للتصويت على التعديلات الدستورية.

وعشية أمس الثلاثاء، دعا بوتين الروس للمشاركة في التصويت، مشيرا إلى أنه دون موافقتهم، لن يتم إدخال تعديلات على الدستور الروسي الأساسي.

وبدأت عملية التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا بتاريخ 25 يونيو الفائت، ومن المقرر أن تكتمل اليوم، 1 تموز/ يوليو، وقد تم تمديد فترة التصويت لمدة أسبوع من أجل تقليل الاحتكاك بين المصوتين نظرا لخطورة الوضع الوبائي.