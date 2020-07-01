نسبة إقبال الروس في التصويت على التعديلات الدستورية تتجاوز 60% عند الساعة الـ17:00

بلغ متوسط الإقبال على التصويت على التعديلات الدستورية في روسيا 62.76% بحلول الساعة الخامسة من عصر اليوم، وفقا للجنة الانتخابات المركزية.

ووفقا للبيانات المعروضة على لوحة النتائج على الإنترنت في لجنة الانتخابات المركزية، كان متوسط ​​إقبال الناخبين في روسيا للتصويت على التعديلات الدستورية 62.76% في حدود الساعة الـ17.00 بتوقيت موسكو. وبحلول هذا الوقت، تم معالجة 3.39% من البروتوكولات، وصوت 69.76% من الروس لصالح التعديلات مقابل 29.23% صوتوا بعدم الموافقة.

وانطلق التصويت في 25 يونيو ليستمر سبعة أيام، حتى اليوم الأربعاء، حيث فتحت هذا اليوم مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، ليتم بعد ذلك فرز الأصوات.

وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا، إذا أعرب أكثر من 50% من المشاركين فيه عن دعمهم لهذه التعديلات الهامة.

وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.