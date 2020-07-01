لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 77.6% بعد فرز 75.29% من الأصوات

أظهرت نتائج التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نسبة تأييدها بلغت 77.6 بالمئة بعد فرز75.29 بالمئة من الأصوات.

موسكو - سبوتنيك. وتشير النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إلى أن 21.59 بالمئة ممن شاركوا في التصويت عارضوا هذه التعديلات.

وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا، واستمر حتى اليوم الأربعاء الأول من يوليو الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين في التصويت.