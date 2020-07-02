لجنة الانتخابات الروسية: نسبة دعم التعديلات الدستورية 78.03% بعد فرز 99.01% من الأصوات

أظهرت آخر نتائج التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نسبة تأييدها بلغت 78.03 بالمئة بعد فرز 99.01 بالمئة من الأصوات.

ووفقا للنتائج المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، صوت لصالح التعديلات الدستور 78.03 بالمئة بعد فرز 99.01 بالمئة من الأصوات، فيما عارض هذه التعديل 21.16 بالمئة ممن شاركوا في التصويت .

وحسب آخر المعطيات بلغت نسبة الإقبال العام قرابة 65 بالمئة.

كانت آخر نتائج أعلن عنها منذ ساعات، أظهرت أن نسبة تأييد التعديلات بلغت 77.6 بالمئة بعد فرز 75.29 بالمئة من الأصوات.

كما أشارت النتائج الأولية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إلى أن 21.59 بالمئة ممن شاركوا في التصويت عارضوا هذه التعديلات.

وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا، واستمر حتى اليوم الأربعاء الأول من يوليو الذي يعد يوما أساسيا للتصويت.

وشرعت لجنة الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتشمل العملية كل الأصوات المقدمة خلال أيام التصويت السبعة.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50% من المشاركين في التصويت.