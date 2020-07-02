قناة "آر تي" تطلق مدرسة إعلامية للصحفيين والمدونين الإقليميين

تعتزم قناة " RT" إطلاق مدرسة إعلامية مجانية، حيث سيتم تعليم الصحفيين والمدونين من الأقاليم الروسية كيفية إنشاء محتوى حصري وفريد وكيفية نقل الأخبار الإقليمية إلى المستوى الفدرالي.

وجاء في بيان القناة: "سيتعلم المشاركون من المدرسة كيفية نقل الأخبار الإقليمية إلى المستوى الفيدرالي، وسيكونون قادرين على تصوير قصة غير عادية أو إنتاج مقطع فيديو "فيروسي"، وسيتعلمون كيفية إنشاء محتوى فريد للشبكات الاجتماعية".

وأضاف البيان: "كما سيناقش الصحفيون مع المشاركين الجوانب القانونية والنفسية للعمل الصحفي".

ووفقا لرئيسة تحرير القناة، مارغاريتا سيمونيان، فإن المشاركين لن يحتاجوا للذهاب إلى أي مكان، بل سيأتي الصحفيون بأنفسهم إلى المناطق المختلفة من الأقاليم الروسية ويشاركون ما تعلموه في RT.

ويشار إلى أن قناة " RT" افتتحت، في عام 2016، مدرسة للصحفيين والمدونين المبتدئين في موسكو، حيث أصبحت الدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت متاحة للطلاب من جميع أنحاء العالم.

ومنذ افتتاح المدرسة، أكمل نحو 500 شخص من 20 دولة دراسات بدوام كامل ودوام جزئي فيها، حيث حصل بعض الخريجين على فرصة الانضمام إلى فريق RT.

والجدير بالذكر أن الاشتراك في المدرسة الجديدة مجاني تماما، وسيتم توظيف الطلاب على أساس تنافسي.