روسيا تمدد تعليق الرحلات الدولية الجوية إلى 1 أغسطس

وأعلن كل من مطار "دوموديدوفو" في العاصمة الروسية وشركة " S7" تلقيهما وثيقة من الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني بتمديد تعليق الرحلات الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو، انخفضت حركة الركاب في شركات الطيران الروسية بنسبة 44.6 في المئة وبلغ عدد الركاب ما يقرب من 25 مليون شخص. وعلى صعيد الخطوط الجوية الدولية، انخفض عدد الركاب بنسبة 53.7 في المئة، إلى 8.7 مليون، بينما انخفض على الصعيد المحلي، بنسبة 38.1 في المئة، إلى 16.3 مليون.

ويذكر أنه على خلفية تفشي فيروس "كورونا" أوقفت روسيا اعتباراً من 27 آذار/مارس الماضي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير، بالإضافة إلى رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، شحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود (أو مبادلة الطاقم) على أراضي روسيا الاتحادية والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.

وفي سياق متصل، توجه النائب الأول لوزير النقل، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، ألكسندر نيرادكو، الشهر الماضي، باقتراح إلى الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" ومكتب نائب رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، لبدء الرفع التدريجي للقيود على الرحلات الدولية من دول رابطة الدول المستقلة.