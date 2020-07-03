خبير روسي: استنشاق خليط معين يساعد في علاج كورونا

أعلن مدير معهد المشاكل الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف، اليوم الجمعة، أن أجهزة التنفس المزودة بخليط من الهيليوم والأكسجين الساخن قد تكون مفيدة في علاج مرضى "كوفيد-19".

موسكو - سبوتنيك. وقال أورلوف لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا تفاؤلاً جديداً جراء الدراسات المستمرة منذ فترة ...التنفس بمزيج من الهيليوم والأكسجين الساخن. أظهرت تجربة استخدام جهاز "إنغاليت" في عدد من العيادات نتائج جيدة، واستخدام واعد في مجمع التدابير العلاجية لعدوى فيروس كورونا المستجد".

وأضاف مدير معهد المشاكل الطبية الحيوية أن "المعهد يخطط لمواصلة البحث في هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، وأن الأمر قد يستغرق عاما قبل أن يتسنى ذلك.

وتنصح منظمة الصحة العالمية في مناطق الانتشار الواسع للفيروس، باستخدام الكمامات من قبل الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة ومن يبلغ من العمر أكثر من 60 عاماً، حيث تصعب المحافظة على المسافة الجسدية. كما ينصح بارتداء الكمامات لجميع عمال الرعاية الصحية حتى وإن كانوا من غير المعتنين المباشرين بمرضى "كوفيد-19".