التعديلات على الدستور الروسي تدخل حيز التنفيذ 4 يوليو

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إدخال التعديلات على الدستور الروسي، التي تم التصويت عليها في عموم روسيا وأيدها غالبية الناخبين، وتنفيذها بدءا من 4 تموز/يوليو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي: "قرار: تدخل التعديلات على دستور روسيا الاتحادية، والتي تتضمنها المادة 1 من قانون روسيا بشأن التعديلات على الدستور، الصادرة في 1 آذار/مارس 2020 "عن تحسين بعض مسائل تنظيم وعمل السلطة العامة"، حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 4 تموز/يوليو 2020".

في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الكرملين ليس مستعدا لأخذ تصريحات الغرب ومخاوفه بالاعتبار بشأن التعديلات الدستورية الروسية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان الكرملين على دراية بمخاوف الغرب بعد اعتماد التعديلات الدستورية: "نعم، نحن على دراية بها، لكننا لسنا مستعدين لأخذها بالاعتبار الآن".

وأضاف بيسكوف، قائلا: "بالطبع، حافظت روسيا وستظل ملتزمة بأسس وقواعد القانون الدولي وروح ونص القانون الدولي، ولكن في الوقت نفسه، تبقى روسيا وستظل ملتزمة في المقام الأول بسيادتها الخاصة".

وصادقت لجنة الانتخابات المركزية الروسية على نتائج التصويت العام على تعديلات الدستور الروسي، اليوم الجمعة، والتي أيدها 77.92% من المواطنين الروس، وتم التوقيع على البروتوكول النهائي للتصويت.