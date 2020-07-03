بوتين: الحقوق الدينية وحرية المعتقد ستبقى ثابتة في روسيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد ولن تكون هناك أي قيود على ما يتعلق بالأديان والمعتقدات وحقوق الأقليات الجنسية في روسيا.

وقال الرئيس بوتين في هذا الصدد: "في روسيا، لم يكن ولن يكون هناك إجراءات تقيد الحقوق على الأساس العرقي أو الديني أو حتى الميول الجنسية".

وأضاف بوتين، قائلا: "هذا لم يحدث قط في روسيا ولن يحدث في المستقبل كذلك".

ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إدخال التعديلات على الدستور الروسي، التي تم التصويت عليها في عموم روسيا وأيدها غالبية الناخبين، وتنفيذها بدءا من 4 تموز/يوليو.

ومن أبرز التعديلات الدستورية الروسية هي بشأن تحسين بعض مسائل تنظيم الحياة وعمل السلطة العامة".