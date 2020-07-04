ريابكوف: مجموعة العمل الروسية - الأمريكية حول شؤون الأمن الاستراتيجي لم تبدأ عملها بعد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن مجموعات العمل الروسية والأمريكية التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال المباحثات التي عقدت في فيينا بتاريخ 22 حزيران / يونيو لم تبدأ عملها بعد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال في هذا الصدد: "لا حتى الآن"، لافتا إلى وجود صعوبات لوجستية في الوقت الحالي تخص النقل الجوي.

وأكد أن الخبراء من العاصمتين سيشاركان في عمل هذه المجموعات، وليس خبراء على مستوى تمثيليات هذه الدول لدى المنظمات الدولية.

ويذكر أن المبعوث الأمريكي المختص بشؤون الحد من التسلح مارشال بيلينغسلي، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أجريا بتاريخ 22 – 23 يونيو في فيينا مباحثات تناولت إمكانية تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية العجمية التي تم إبرامها في العام 2010 وتنتهي فعاليتها في العام 2021، وشؤون دعم الاستقرار في ظروف توقف سريان معاهدة الحد من الصواريخ ذات المدى المتوسط والقصير، واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل حول شؤون الفضاء والشؤون الأخرى.