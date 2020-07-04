فيديو يظهر اللحظات الأخيرة من حياة "بلوغر" روسية

وعلقت الوالدة على الفيديو:" لقد عثرت على أحدث مقطع فيديو على هاتف ناستيا، قبل ساعتين من المأساة، لا شيء ينذر بوقوع المأساة".
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Нашла самое последнее видео в телефоне Насти, это где-то за 2 часа до трагедии😭😭😭 Ничего не предвещало беды. Они ехали с Виктором на одном байке завтракать или ещё куда-то, Настя в качестве пассажира, вроде бы всё хорошо, она улыбается на этом видео. Мы были в это время на даче в Ленобласти, по нашему времени было около 6:30 утра, меня разбудила собака, ей срочно захотелось погулять, хотя она обычно раньше 10 часов нас не будит и пришлось с ней выйти на улицу. День начинался прекрасно, светило солнышко и у меня была мысль позвонить Насте, спросить, как у неё дела, как настроение и поддержать её ещё раз после ссоры с папой, которая была накануне, но почему-то я этого не сделала, о чём сейчас очень жалею 😭😭😭 Я решила прилечь ещё на пару часиков и позвонить чуть позже, но потом оказалось уже поздно😰 ... я получила сообщение от Миши о том, что Настя погибла😭😭😭 До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло😭😭😭
وأضافت: "ركبت على الدراجة يبدو أن كل شيء على ما يرام ، تبتسم في هذا الفيديو. في ذلك الوقت كنت في البيت الريفي، أيقظني الكلب حوالي الساعة 6:30 صباحا، بدأ اليوم بشكل جميل، كانت الشمس مشرقة وكنت أفكر بالاتصال بناستيا، والسؤال عن حالتها، ولكن لسبب ما لم أفعل، قررت والاتصال بوقت لاحق، ولكن الوقت تأخر".
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واختتمت المنشور بقولها: "تلقيت رسالة من صديقها ميشا بأن ناستيا ماتت..ما زلت أفكر، ماذا لو اتصلت.. كان من الممكن تجنب المأساة".
وتوفيت أناستاسيا زوبرينا البالغة من العمر 18 عاما، في 21 حزيران / يونيو الماضي، في حادث اصطدام دراجة رياضية بحاجز مروري أثناء قضاء إجازتها في بالي.
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