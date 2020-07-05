حبيب نورمحمدوف يعلق على وفاة والده

علق المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال لقائه مع رئيس الشيشان رمضان قاديروف، على وفاة والده عبد المناف نورمحمدوف.

وقال حبيب اليوم الأحد:" من المهم أن نتذكر أننا فعلنا كل ما بوسعنا".

كما شكر قاديروف على دعمه، وقال: "فليكن هذا عملاً يوحد شعوبنا شكرا لكم، شكرا جزيلا".

وقبل أيام، قدم قاديروف التعازي باسم الشعب الشيشاني كله لعائلة عبد المناف نورمحمدوف، وقال:"لقد تركنا، تاركا وراءه اسما طيبا وجيلا جديرا! هذه هي إرادة الله عز وجل وهذا هو القضاء والقدر!".

يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من نيسان / أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتوفي في 3 تموز / يوليو عن عمر يناهز 57 عامًا.