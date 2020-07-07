السلطات الروسية تعتقل أشخاصا ينتمون إلى أحزاب إرهابية في شبه جزيرة القرم

أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص في شبه جزيرة القرم للاشتباه بانتماءهم إلى "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي المحظور في روسيا.

وأشارت المصادر الأمنية لوكالة "سبوتنيك" أن السلطات الأمنية تقوم بعمليات للقبض على الأشخاص المنتسبين إلى الأحزاب الإرهابية المحظورة في شبه جزيرة القرم.

وقال المحامي العام في شبه جزيرة القرم كوربيدينوف إن "عمليات التفتيش جرت وتم اعتقال ستة أشخاص للاشتباه في انتسابهم إلى حزب التحرير الإرهابي".

وأضاف المحامي قائلا: "تم إجراء عمليات التفتيش من قبل عناصر الاستخبارات المركزية".