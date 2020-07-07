المخابرات الروسية تقبض على جاسوس مرتبط بـ"الناتو" يعمل في مؤسسة حكومية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، اليوم الثلاثاء، اعتقال مستشار مدير عام الوكالة، إيفان سافرونوف، بموجب مادة "الخيانة العظمى"، مشيرة أن الاعتقال لا يتعلق بعمله في الوكالة الحكومية.

وجاء في بيان الوكالة: "يفيد المكتب الصحفي لشركة "روسكوسموس" الحكومية بأن السلطات الأمنية، احتجزت اليوم مستشار المدير العام لشركة "روسكوسموس" الحكومية، إي. إي. سافرونوف، المتهم بموجب المادة 275 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (خيانة الدولة العظمى)".

وأضاف البيان بأن الاعتقال "لا يتعلق بالعمل الحالي في شركة "روسكوسموس" الحكومية".

وذكر البيان أن إجراءات التحقيق جارية حاليا وأن الشركة تقدم جميع أنواع المساعدة لسلطات التحقيق.

وفي السياق نفسه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المستشار الذي تم اعتقاله اليوم مشتبه به في نقله معلومات سرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي في هذا الشأن: "تم القبض على مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إيفان سافرونوف، في موسكو. كان سافرونوف موكلا بتنفيذ مهام لإحدى وكالات الاستخبارات التابعة لحلف الناتو، وجمع وتسليم أسرار الدولة المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن في روسيا لمندوب الوكالة".