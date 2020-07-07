روسيا بصدد إصدار توجيهات جديدة بشأن تأشيرات دخول الدبلوماسيين مع لبنان

أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، تعليماته لوزارة الخارجية الروسية لتوقيع اتفاقية مشتركة مع لبنان بشأن تصاريح الدخول دون تأشيرة للدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان الوزارة الروسية التالي: "وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من القانون الروسي بشأن المعاهدات الدولية تم الاتفاق على مشروع بين حكومة الروسية والحكومة اللبنانية بشأن السفر من دون تأشيرة للدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية القادمة من البلدين المقدم من وزارة الخارجية الروسية".

وأضاف البيان "كلف رئيس الحكومة وزارة الخارجية الروسية بالتفاوض مع الجانب اللبناني وعند التوصل إلى اتفاق لتوقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الروسية".